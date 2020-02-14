Комитет Госдумы предложит продлить прием поправок к Конституции

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании Совета палаты намерен предложить продление срока приема предложений к законопроекту о поправке в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сопредседателя рабочей группы, главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, он в курсе позиции депутата Павла Крашенинникова относительно данного вопроса. Клишас выразил уверенность в том, что профильный комитет намерен предложить продление срока приема поправок.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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