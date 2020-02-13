Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника

Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По словам министра, в настоящее время готовится проект спутниковой съемки для подсчета населения на «оккупированных территориях» Украины. Дубилет отметил, что данный проект уже обсуждался с представителями ООН.

При этом член украинского кабмина выразил надежду, что исследование данного способа переписи будет завершено в течение двух месяцев.

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