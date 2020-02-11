Пермский медбрат признался в написании постов об отключении пациентов от ИВЛ

Медбрат горбольницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин подтвердил, что это он оставлял анонимные сообщения в сети об убийствах пациентов путем отключения их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам Калинина, на самом деле он никого не убивал. Когда Калинин писал об убийствах десяти пожилых пациентов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Детектор лжи подтвердил, что врач – автор сообщений, и что он не отключал людей от аппаратов.

Ранее в интернете представившийся медиком мужчина заявил, что убил десять пациентов, отключив их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Пользователи предположили, что это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. 8 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что по итогам проверки подозреваемого сотрудника на детекторе лжи обвинения не подтвердились.

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