В Карелии пенсионер подарил депутатам два рулона туалетной бумаги за надбавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер вручил депутатам Заксобрания два рулона туалетной бумаги в благодарность за индексацию ветеранских выплат, составившую 21 рубль. Об этом передает РИА «Новости».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал пенсионер.

В конце 2019 года Конституционный суд Карелии обязал власти пересмотреть компенсации за проезд в транспорте и пользование услугами связи. До этого сумма не пересматривалась 12 лет. Индексация составила 21 рубль, что равняется официальной инфляции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура проверит информацию о живущем без газа и горячей воды ветеране под Самарой

— Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками