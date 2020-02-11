Отключавший пациентов от аппаратов ИВЛ пермский врач не найден

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что неизвестный анестезиолог, который якобы отключал пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких, по итогам проверки не был найден. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем Instagram Оксана Мелехова написала, что информация об отключениях не подтвердилась.

«Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — говорится в публикации.

Ранее в интернете представившийся медиком мужчина заявил, что убил десять пациентов, отключив их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Пользователи предположили, что это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. 8 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что по итогам проверки подозреваемого сотрудника на детекторе лжи обвинения не подтвердились.

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