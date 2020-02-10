Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
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Число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV превысило отметку в 900 человек. Об этом сообщает портал DXY.cn.
Отмечается, что всего в результате заражения заболеванием погибли 908 человек.
Уточняется, что также зараженными числятся более 40,1 тыс. пациентов, а излечившимися — 3281.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.
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