Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV превысило отметку в 900 человек. Об этом сообщает портал DXY.cn.

Отмечается, что всего в результате заражения заболеванием погибли 908 человек.

Уточняется, что также зараженными числятся более 40,1 тыс. пациентов, а излечившимися — 3281.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.

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