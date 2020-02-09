Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке

На территории полицейского участка в Бронксе прозвучали звуки выстрелов. Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.

По последним данным, неизвестный ранил лейтенанта полиции Нью-Йорка в руку. Правоохранителя госпитализировали. Медики установили, что пострадавший находится в стабильном состоянии.

Местные полицейские считают, что этот же мужчина накануне нападал и на другого сотрудника правоохранительных органов города.

В настоящее время мужчину, который открыл огонь в участке, уже задержали. Он был помещен под стражу.

Других подробностей случившегося пока нет.

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