Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке
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На территории полицейского участка в Бронксе прозвучали звуки выстрелов. Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
По последним данным, неизвестный ранил лейтенанта полиции Нью-Йорка в руку. Правоохранителя госпитализировали. Медики установили, что пострадавший находится в стабильном состоянии.
Местные полицейские считают, что этот же мужчина накануне нападал и на другого сотрудника правоохранительных органов города.
В настоящее время мужчину, который открыл огонь в участке, уже задержали. Он был помещен под стражу.
Других подробностей случившегося пока нет.
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