Путин уволил четырех генералов МВД И МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих постов лишаются четыре генерала МВД и МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соотвествующий документ.

Отмечается, что российский лидер также устроил ряд перестановок в системе силовых ведомств.

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