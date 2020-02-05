Оставшиеся в Китае россияне объяснили отказ от эвакуации

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Часть проживающих в Китае граждан России отказалась от эвакуации из-за боязни заразиться в дороге, а также из-за того, что не считают ситуацию критической. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько россиян, которые приняли решение не возвращаться.

Проживающий в Шанхае россиянин Владимир не намерен улетать в Россию. Он не боится оставаться в Китае и считает маловероятным риск заражения коронавирусом.

«Не планирую. Чего бояться? Разве был хоть один случай заражения у европеоида?» — рассказал мужчина.

По словам студентки Елизаветы, ее знакомые из России отказались от эвакуации из-за опасений заразиться в дороге.

«Из моего университета все трое россиян предпочли остаться. Из тех, кто не выехал до карантина. У всех свои причины, одна из которых — риск подцепить вирус в дороге намного выше», — сказала девушка.

Россиянка Софья призналась, что хотела уехать из Китая под влиянием СМИ, но затем передумала.

«В моем городе совсем немного заболевших, власти предприняли все необходимый меры безопасности. Сейчас работаю из дома, с людьми особо не контактирую. Я думаю, что можно пересидеть здесь. Лететь куда-то будет гораздо волнительней», — считает девушка.

По ее мнению, люди не хотят уезжать, поскольку не видят в этом необходимости. В большинстве китайских городов ситуация не критическая, подчеркнула девушка.

«Все друзья и родственники беспокоятся, у кого-то паника, реальных причин для этого нет. Всех своих близких приходится успокаивать», — объяснила она.

В некоторых случаях россияне предпочитают остаться в Китае из-за друзей или желания получить «острые» ощущения, рассказал Вячеслав, вернувшийся из КНР несколько дней назад.

«Есть пару случаев, когда студенты не хотят оттуда уезжать, потому что нашли там друзей. В остальном — погоня за ощущениями и предвкушение, что будет дальше», — заключил он.

В среду, 5 февраля, в Тюмень прибыли два самолета ВКС России с эвакуированными из китайского Уханя российскими гражданами. Согласно последним данным, в КНР и других странах новым вирусом заразились более 24 тысяч человек.

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