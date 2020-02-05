Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.

По словам Путина, к этому привело и разрушение контроля над вооружениями, и неустойчивое состояние мировой экономики.

Президент выразил сожаление по этому поводу и отметил, что в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН, были положены идеалы мира, свободы и справедливости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину ежедневно и иногда «ежечасно» докладывают о ситуации с распространением коронавируса нового типа.

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— Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом