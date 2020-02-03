Посольство РФ: погибшие в ЦАР журналисты нарушили много законов

Погибшие в ЦАР российские журналисты нарушили много законов страны, а также им не была обеспечена должная защита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Росси в Банги Владимира Титоренко.

Россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в июле 2018 года.

По словам посла, погибшие идентифицировали себя как туристы при получении виз, но приехали в страну с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где указано, что они являются волонтерами ООН.

Титоренко пояснил, что гражданин РФ, который возглавляет такой центр, не может быть чиновником ООН, который подписывает подобные удостоверения.

Кроме того, журналисты пытались проникнуть на секретную военную базу Беренго без разрешения министерства обороны ЦАР, не зарегистрировали ввоз аппаратуры для съемки и другое.

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