Роспотребнадзор: случай заражения коронавирусом в Москве не подтвержден

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Сведения о подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса в Москве не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг опубликованные в средствах массовой информации данные об обнаружении новой коронавирусной инфекции у пациента одной из больниц Москвы, отметили в пресс-службе.

На данный момент в России случаев заражения не зафиксировано.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в одной из инфекционных больниц Москвы зафиксирован случай коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 человек выздоровели.

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