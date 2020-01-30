Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/628/12922628/RIAN_6140486.HR-pic905-895x505-36112.jpg">

Президент России Владимир Путин cыронизировал насчет призыва министра финансов Антона Силуанова к бережливости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разговор между ними состоялся на заседании совета по развитию местного самоуправления.

«Как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Госдумы. — прим. ред.), надо беречь каждый рубль», — сказал Силуанов.

При этом он подчеркнул, что полностью согласен с такой позицией парламентария.

«Кто бы сомневался», — с улыбкой возразил на это Путин.

Отмечается, что после этого в зале заседания раздался смех.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поспорил с нижегородским чиновником о словах Остапа Бендера