Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Президент России Владимир Путин cыронизировал насчет призыва министра финансов Антона Силуанова к бережливости. Об этом сообщает РИА «Новости».
Разговор между ними состоялся на заседании совета по развитию местного самоуправления.
«Как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Госдумы. — прим. ред.), надо беречь каждый рубль», — сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что полностью согласен с такой позицией парламентария.
«Кто бы сомневался», — с улыбкой возразил на это Путин.
Отмечается, что после этого в зале заседания раздался смех.
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