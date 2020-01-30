Москвичей ожидает температура -13℃ на следующей неделе

В середине следущей недели температура воздуха в Москве может опуститься до -13℃ в ночное время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

Как отмечается, в дневные часы термометр покажет -1 — -6℃.

По ее словам, значения среднесуточной температуры будут выше климатической нормы на 3-4℃.

Она отметила, что февраль в столице ожидается теплым.

«Ночи станут умеренно морозными - от нуля до -3℃, дневная температура будет повышаться до оттепели», — сказала она.

В субботу, 1 февраля, температура будет -1 — +1℃, в воскресенье, 2 февраля, — 0 — +2℃.

Как отметила синоптик, среднесуточная температура в начале февраля будет около 0, при норме -9,8℃.

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