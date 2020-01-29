Россия заняла 65 место в Глобальном рейтинге охраны здоровья
Россия заняла 65 место в Глобальном рейтинге охраны здоровья (Global Health Security Index), который оценивает возможности здравоохранения в 195 странах мира.
«Биологические угрозы — естественные, преднамеренные или случайные — в любой стране могут представлять опасность для здоровья населения всего мира, международной безопасности и мировой экономики. Поскольку инфекционные заболевания не знают границ, все страны должны определять приоритеты и использовать возможности для предотвращения, выявления и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — заявляют авторы исследования.
Возможности стран в области здравоохранения оценивались по 100-бальной системе. Россия набрала 44,3 балла наряду с Молдавией (42,9), Боснией и Герцеговиной (42,8) и Румынией (45,8).
На первом месте оказались США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).
Китай, где в настоящее время получил распространение новый коронавирус, занял 51-е место, набрав 48,2 балла.
Составители рейтинга уверены, что возможности каждой страны должны быть прозрачны, чтобы гарантировать соседям, что она может предотвратить вспышку болезни до превращения ее в международную катастрофу.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.
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