Защита обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова запросит повторную экспертизу

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал об итогах проведенной медицинской экспертизы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он не подтвердил данные о том, что его клиента признали вменяемым, а также добавил, что результаты экспертизы не могут разглашаться, поскольку составляют тайну следствия.

Кроме того, адвокат Соколова подчеркнул, что защита не согласна с некоторыми ответами на вопросы.

«Мы будем просить повторную экспертизу», — заключил Почуев.

Уточняется, что медицинская экспертиза на вменяемость историка в момент совершения преступления проходила в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

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