Стало известно, когда будет принято решение по Иссахар

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин примет решение по ходатайству осужденной в России гражданки Израиля и США Наамы Иссахар. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что окончательное решение будет принято после завершения ряда формальностей по данному делу.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», — уточнил Песков.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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