Путин поручил обеспечить создание комплекса архивов о Второй мировой
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
В указе говорится, что доклад должен быть представлен до 20 апреля.
Ранее глава государства в ходе послания к Федеральному Собранию призвал защитить правду о Великой Отечественной войне.
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