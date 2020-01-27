Путин поручил утвердить порядок ввоза в РФ лекарств с психотропными веществами

close
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в... Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств с психотропными веществами для больных, сообщается на сайте Кремля.

В распоряжении говорится, что необходимо утвердить порядок ввоза конкретных лекарств, обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний.

Поручение необходимо выполнить российскому правительству до 1 марта 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Для россиян упростят получение наркотических лекарств на дому

Прокуратура отменила уголовное дело за покупку лекарства для больного ребенка