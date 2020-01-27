Путин поручил утвердить порядок ввоза в РФ лекарств с психотропными веществами
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Российский президент Владимир Путин поручил кабмину утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств с психотропными веществами для больных, сообщается на сайте Кремля.
В распоряжении говорится, что необходимо утвердить порядок ввоза конкретных лекарств, обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний.
Поручение необходимо выполнить российскому правительству до 1 марта 2020 года.
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