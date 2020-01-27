Самолет приземлился в Хабаровске после сообщения о бомбе
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Летящий из Хабаровска в Москву самолет успешно приземлился в Хабаровске после анонимного сообщения о бомбе на борту, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Согласно имеющимся данным, неизвестные сообщили об угрозе взрыва после вылета лайнера. После этого пилоты судна решили вернуться в аэропорт Хабаровска.
Источник уточнил, что пострадавших в результате случившегося нет. На борту лайнера находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.
В настоящее время специалисты обследуют самолет на предмет взрывчатых веществ.
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