Самолет приземлился в Хабаровске после сообщения о бомбе

Летящий из Хабаровска в Москву самолет успешно приземлился в Хабаровске после анонимного сообщения о бомбе на борту, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Согласно имеющимся данным, неизвестные сообщили об угрозе взрыва после вылета лайнера. После этого пилоты судна решили вернуться в аэропорт Хабаровска.

Источник уточнил, что пострадавших в результате случившегося нет. На борту лайнера находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

В настоящее время специалисты обследуют самолет на предмет взрывчатых веществ.

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