В силу вступил закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания
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Закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым за ненадлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также находящимся в местах лишения свободы осужденным, вступил в силу в России 27 января, передает ТАСС.
Уточняется, что размер компенсации будет определяться судами с учетом обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий.
Также отмечается, что выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный срок.
По данным агентства, до сих пор компенсации за нарушения условий содержания заключенных присуждал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где такие жалобы стали одними из самых массовых.