В силу вступил закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания

Закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым за ненадлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также находящимся в местах лишения свободы осужденным, вступил в силу в России 27 января, передает ТАСС.

Уточняется, что размер компенсации будет определяться судами с учетом обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий.

Также отмечается, что выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный срок.

По данным агентства, до сих пор компенсации за нарушения условий содержания заключенных присуждал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где такие жалобы стали одними из самых массовых.