В Кремле заявили об установлении эффективного контакта между Путиным и Зеленским

В Кремле полагают, что между российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрий Песков.

Песков считает, что, в первую очередь, между президентами государств есть рабочий контакт, который, как выяснилось, хорошо работает.

«Рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — добавил Песков.

Однако этот диалог между Путины и Зеленский не сенсационный, а простой рабочий.

«Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», — пояснил пресс-секретарь.

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