Два ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Красноярском крае

В Красноярском крае при пожаре дачного дома погибли двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в Березовском районе 24 января. По данным СК, при ЧП погибли двое детей 4-х и 7-ми лет. Они оказались один дома на момент возникновения пожара.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватели. Всего в тушении пожара были задействованы 24 человека и девять единиц техники.