На Ставрополье осудили косметолога, хранившую шприцы и ампулы с колбасой

В Ставропольском крае осудили косметолога-самоучку Ирину Лобач, принимавшую на дому, после того, как ее пациентка после инъекций получила гнойное воспаление. Об этом с своем Instagram сообщает Следственный комитет по региону.

На кадрах видно лицо пациентки с воспалением, а также шприцы и ампула, хранящиеся в отсеке холодильника вместе с продуктами — колбасой и луком.

Как отмечается Лобач сделала инъекцию 30-летней женщине, после чего у той произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Женщину приговорили к четырем годам колонии с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста ее ребенком, а также штрафу в 150 тысяч рублей и компенсацией вреда в размере 450 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи назвали опасность наращивания ресниц

— «Отрезанное не вернешь»: как россиянок калечат пластические хирурги