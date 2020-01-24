Диетолог пояснила, какие полезные продукты могут нанести вред организму
Диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра рассказала, какие полезные продукты при их злоупотреблении могут нанести вред организму. Об этом сообщает издание «Focus.de».
Например, в консервах, отметила специалист, содержится антиоксидант ликопин, который способствует укреплению иммунной системы и снижению риска развития рака, однако сама банка может быть опасной. По ее словам, в ряде случаев в ее внутреннем покрытии бывает вещество бисфенол А, при попадании в еду оно может привести в гормональному сбою в организме. Крел советует отдать предпочтение консервам в стеклянных банках.
Также в рыбе помимо полезных веществ может содержаться ртуть, преимущественно в тунце. А в корм для лосося часто добавляют антибиотики.
В рисе можно обнаружить мышьяк, который даже в малых дозах повреждает сосуды и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, при большом количестве вещества существует опасность появления раковых болезней. Мышьяк может попасть в продукты через сточные воды и удобрения.
Диетолог рекомендует выбирать бурый рис, так как в очищенном белом практически отсутствуют полезные вещества.
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