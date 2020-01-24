Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
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В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
На месте драки в селе Логиновка на улице Зеленой изъяли бензопилу и сломанную биту.
В больницу были доставлены шесть пострадавших: четверо мужчин и две женщины от 40 до 52 лет. Им нанесены многочисленные увечья: переломы костей рук, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и раны. Один из пострадавших находится в реанимации.
По данным полиции, преступление совершили двое молодых людей 27 и 29 лет.
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