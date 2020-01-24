Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.

На месте драки в селе Логиновка на улице Зеленой изъяли бензопилу и сломанную биту.

В больницу были доставлены шесть пострадавших: четверо мужчин и две женщины от 40 до 52 лет. Им нанесены многочисленные увечья: переломы костей рук, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и раны. Один из пострадавших находится в реанимации.

По данным полиции, преступление совершили двое молодых людей 27 и 29 лет.

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