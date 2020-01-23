Диетолог пояснила, каким образом грейпфрут может помочь похудению

Внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова пояснила, каким образом грейпфрут может помочь похудению. Об этом она рассказала агентству «Москва».

По ее словам, убеждение, что грейпфрут способствует расщеплению жиров, ошибочно.

Она отметила, что диетологи советуют употреблять данный фрукт благодаря свойству насыщать организм благодаря содержанию клетчатки, а также наличию множества полезных элементов.

Калорийность грейпфрута достаточно мала, она равна всего 35 калориями на 100 граммов. Также в фрукте содержится достаточное количество пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, а также органических кислот.

Кроме того, флавоноид нарингенин, которым также полон грейпфрут, повышает чувствительность к инсулину и снижает «плохие» липиды крови.

По словам Стародубовой данный фрукт, как и другие, необходимо употреблять рационально, взрослому человеку достаточно есть его два-три раза в неделю по 200-250 граммов.

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