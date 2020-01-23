Парашют для спасения из небоскреба можно будет купить в России

«Ростех» приступает к серийному производству уникального парашюта «Шанс», с помощью которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или какого-либо другого ЧП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенк, у данной парашютной системы нет аналогов в мире. Ее главная особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где обычные парашюты не работают.

Отмечается, что с помощью новой системы даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного дома.

В госкорпорации подчеркнули, что в случае ЧП экстренная эвакуация зачастую затруднена, а новая парашютная система может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах.

Дата запуска в розничную продажу парашюта, пока не уточняется, как и стоимость.