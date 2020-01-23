Мишустин назначил врио Росздравнадзора
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Временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко. Об этом сообщает сайт правительства.
Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
До этого Пархоменко был заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. При этом во главе службы стоял Михаил Мурашко, который получил должность министра здравоохранения.
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