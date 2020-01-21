Адвокат историка Соколова сообщил о завершении его психиатрической экспертизы
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Адвокат Александр Почуев, подзащитным которого является историк Олега Соколова, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил «Газете.ру», что психиатрическая экспертиза ученого уже завершена.
«Экспертиза завершена, защита готовится к ознакомлению с её результатами на следующей неделе», — сказал юрист.
Как известно, Соколов 8 ноября застрелил Ещенко, после чего расчленил ее тело. Затем он пытался утопить ее останки в реке Мойке. В данный момент историк заключен под стражу.
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