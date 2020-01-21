Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает «Интерфакс».

В то же время в комитеты Совфеда рекомендовали назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.

Вопрос об освобождении Чайки от должности и назначении Краснова планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 22 января.

Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Сообщалось, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело националистического движения «БОРН», убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, хищения на космодроме «Восточный». 28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.

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