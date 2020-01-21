Компартиям предложили взять на себя расходы на тело Ленина

Правозащитники предложили компартиям взять на себя расходы на тело лидера СССР Владимира Ленина или вовсе захоронить останки главы Советского союза, передает РИА «Новости».

Председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина считает, что в знак уважения Ленина его тело лучше похоронить.

«Мне кажется ... что создание символов такого рода — это чудовищно и (это) издевательство над прахом человека», — сказала она.

Ганнушкина также назвала мавзолей символом тоталитаризма, который, по ее словам, отношения к Ленину не имеет.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Роман Романов также выступает за захоронение тела советского лидера, так как, по его мнению, это не соотносится с 21 веком и центром Москвы, где находится мавзолей.

«Были идеи на права компартии перевести, дать ей возможность на этом зарабатывать - я лично к этому отношусь в целом положительно», — добавил директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

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