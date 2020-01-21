Немецкие ученые назвали распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Немецкие специалисты рассказали о нескольких факторах, провоцирующих возникновение онкологии. Об это сообщает издание Focus.

Известно, что стекла самолетов пропускают до 47 процентов лучей UVA, которые приводят к преждевременному старению кожи человека, что повышает риск развития рака кожи.

Частое употребление горячих супов и напитков также может привести риск организму. Так, жидкость, температура которой выше +65°C, повреждает ткани и клетки пищевода. Это может спровоцировать появление рака.

Также алкоголь повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы. К примеру, мужчина может употреблять не более пол-литра пива в день, женщина — в два раза меньше.

Засыпать со смартфоном также весьма опасно, так как свет от него «затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина», его низки уровень в организме также повышает риск развития онкологических заболеваний.

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