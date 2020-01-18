Путин пообещал заткнуть поганый рот тем, кто искажает историю войны

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории, передает «Интерфакс».

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей», — заявил Путин.

В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте — геноциде евреев.

«А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул Путин.

Глава государства пояснил, что архивный центр будет доступен и россиянам, и всему миру.

«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов... Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было», — повторил Путин.

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