Путин пообещал заткнуть поганый рот тем, кто искажает историю войны

Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории, передает «Интерфакс».

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей», — заявил Путин.

В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте — геноциде евреев.

«А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул Путин.

Глава государства пояснил, что архивный центр будет доступен и россиянам, и всему миру.

«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов... Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было», — повторил Путин.

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