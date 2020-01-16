Под Красноярском 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика

Полиция Красноярского края начала проверку после того, как 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика, сообщает сайт kp.ru.

Сообщается, что дети учатся в разных школах, она — в 7 классе, он – в 4 классе.

По данным издания, срок беременности девочки — семь недель.

Отмечается, что семья школьницы решила сохранить беременность.

Как пояснил врач-педиатр Николай Скоробогатов, теоретически оба ребенка могли войти в репродуктивный возраст.

Как рассказал заместитель директора школы, где учится девочка, семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», так как ее мама тяжело больна, а отец не успевает уделять много времени всем трем детям.