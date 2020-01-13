Голунов подтвердил возбуждение дела против полицейских, причастных к его преследованию

Журналист Иван Голунов сообщил в своем Telegram, что Следственный комитет уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его уголовному преследованию.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела», — написал Голунов.

Журналист опубликовал фотографию соответствующего постановления. Он отметил, что суд отказал ему в возбуждении дела в начале декабря.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря рассказал о ходе расследования дела Голунова.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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