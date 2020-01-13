Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств
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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство страны с целью освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, речь идет о наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
Согласно документы, работники медицинских организаций могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты.
Глава государства отметил, что ожидает соответствующий доклад до 15 апреля 2020 года.