Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство страны с целью освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, речь идет о наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Согласно документы, работники медицинских организаций могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты.

Глава государства отметил, что ожидает соответствующий доклад до 15 апреля 2020 года.