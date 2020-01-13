СК раскрыл мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, а также режиссер Александр Расторгуев, приехавшие в 2018 году в Центральную Африканскую Республику для съемок документального фильма, были убиты в результате ограбления. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя СК России Игоря Краснова.

Он рассказал, что в день убийства, 30 июля, россияне на транспорте направились в сторону города Бамбари, чтобы встретиться «с неустановленным мужчиной».

Как уточнил Краснов, это было после того, как журналисты не смогли посетить лагерь российских военных инструкторов в городе Беренго из-за запрета со стороны представителей Минобороны ЦАР.

По его словам, в ходе поездки автомобиль с журналистами остановила группа темнокожих людей с требованием отдать им фото- и видеоаппаратуру. В свою очередь россияне отказались сделать это, после чего были убиты преступниками. При этом журналистов предупреждали об опасности ночной поездки по республике.

«Обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», — сказал Краснов.

Он добавил, что злоумышленники систематически совершают тяжкие преступления в данном регионе.