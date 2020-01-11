Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети
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Видео, где бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол угрожает российскому лидеру Владимиру Путину, высмеяли в сети. Ролик был опубликован в Facebook экс-депутата.
Отмечается, что на кадрах Черновол стоит с автоматом в руках обещает начало новой революции, а также «взять на прицел» Путина.
Пользователи сети заговорили о состоянии психического здоровья бывшего депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко.
«Зря ее в свое время не вылечили, теперь поздно», «Силовым структурам и медучреждениям надо объединить усилия», «Диагноз полностью соответствует медицинскому заключению», «Безнадега в голове», — говорится в комментариях.
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