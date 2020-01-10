Стало известно, когда власти Ирана назовут причину крушения украинского лайнера
Власти Ирана планируют рассказать о причине крушения украинского Boeing 737-800 в субботу, 11 января.
Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на источник
Как стало известно, заявление по этому поводу состоится после заседания комиссии авиационных катастроф.
Отмечается, что именно в этот день будет объявлена причина крушения украинского пассажирского лайнера.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
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