Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Ухте
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Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте, сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев.
Взрывная волна прошла по улицам города, заявляют жители города.
«Сначала все небо окрасилось оранжевым цветом, а потом последовал взрыв», — написал один из очевидцев.
На заводе произошло возгорание установки по переработке дизельного топлива, площадь пожара составляет 200 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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