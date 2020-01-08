Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с крушением самолета под Тегераном

Президент России Владимир Путин направил главе Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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