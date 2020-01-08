8 января в Москве ожидается мокрый снег с дождем

В среду, 8 ноября, в Москве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Как отмечается, температура воздуха в этот день в Москве достигнет 0 — +2°C, в Московской области - -3 — +2°C.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

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