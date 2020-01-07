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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, пожелав им здоровья и благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России отметил роль Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия, а также в воспитании молодежи.

Путин отметил, что в рождественские дни миллионы людей по всему миру испытывают особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение.

Глава государства встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.