Путин поздравил россиян с Рождеством
Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, пожелав им здоровья и благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России отметил роль Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия, а также в воспитании молодежи.
Путин отметил, что в рождественские дни миллионы людей по всему миру испытывают особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение.
Глава государства встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.