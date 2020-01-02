Британский журнал назвал Крым российским

Крымский полуостров был назван в британском женском журнале Good Housekeeping российской территорией. На это пожаловалось украинское посольство в Британии на странице в Facebook.

Посольство не согласилось с такой географической привязкой и потребовало не вводить читателей в заблуждение.

«Не вводите своих читателей в заблуждение!» — подчеркнуло украинское посольство.

Российскому Крыму в выпуске журнала была посвящена часть полосы. В тексте говорилось, что полуостров — это хорошее направление для путешественников.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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