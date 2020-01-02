Врач рассказал, какие витамины необходимо принимать зимой

В зимний период для поддержания здоровья организма и профилактики заболеваний следует принимать витаминно-минеральные комплексы, в которых присутствуют все необходимые витамины. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктора медицинских наук Валерия Сергеева.

По словам специалисты, витамины группы В, содержащиеся в мясе и мясных продуктах, помогают регулировать белковый и энергетический обмен в организме. А мозг лучше всего работает в сочетании с магнием, марганцем, калием, с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком.

Сергеев советует принимать витаминный курс в течение одного месяца, наиболее важно не забывать о витаминах после простудных заболеваний.

Также эксперт рекомендует солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды для сохранения в них витаминов и минералов.

Он также отметил, что необходимо следить на здоровьем, так как человеческий организм разучился самостоятельно вырабатывать необходимое ему количество витаминов.

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