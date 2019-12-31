Нарколог дал рекомендации по употреблению алкоголя в Новый год

Руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов рассказал, что в новогодние праздники не стоит отказываться от традиций, но необходимо помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он отметил, что главное следить за количеством употребляемого алкоголя, при умеренном потреблении вреда нет.

По словам нарколога, существуют проблемы патологического характера, при которых люди начинают пить спиртные напитки на Новый год и уходят в запой вплоть до весны.