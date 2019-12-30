Число уверенных в завтрашнем дне россиян выросло до 51% с 33% в 2000 году

Число уверенных в завтрашнем дне россиян, согласно опросу ВЦИОМ, достигло более половины населения страны, согласно данным на конец 2019 года, которые во вторник приводит ТАСС.

В 2000 году их количество составляло лишь треть жителей РФ.

При этом именно молодежь является своего рода «драйвером».

Так, у россиян 18-24 лет доля уверенных в будущем самая высокая по сравнению с другими демографическими группами, а именно 71%.

Кроме того, уже 57% россиян в состоянии представить будущее свое и своей семьи на год вперёд или даже на более длительный период.

В то время как 20 лет назад 7 из 10 россиян не могли представить, что может ждать их самих и их семьи через несколько месяцев.