ФБР не стало комментировать данные о планируемых в России терактах

В ФБР отказались давать комментарии насчет переданных российским спецслужбам сведений о планируемых терактах в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У нас нет комментариев для вас», — говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за информацию, которая помогла не допустить теракты на территории России. Так, в ФСБ заявили, что полученные данные предотвратили теракты в Санкт-Петербурге, которые планировались на предстоящие новогодние каникулы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США помогли: ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

— ФСБ задержала готовивших теракты в Новый год в Петербурге россиян

— Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом