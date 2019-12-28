В Вьетнаме экс-министр получил пожизненный срок за коррупцию

В Вьетнаме бывшего министра информации и коммуникаций страны Нгуен Бак Шон приговорили к пожизненному заключению за взятки и злоупотребление властью. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приговор был вынесен в отношении еще 13 человек, среди них преемник на посту главы министерства информации и коммуникаций Чыонг Минь Туана.

По данным вьетнамского суда, осужденные нанесли многомиллионный убыток бюджету страны. В деле также были замешаны сотовый оператор Mobifone («Мобифон») и частный провайдер кабельного телевидения AVG (Эй-ви- джи).

В ходе расследования арестованы также двое бывших и один действующий генеральный директор, бывший заместитель и трое действующих заместителей гендиректора оператора, а также глава департамента управления коммерческими предприятиями Мининформации и бывший владелец AVG бизнесмена Фам Нят Ву.

Фигурантов приговорили к тюремному заключению на сроки от 2,5 до 23 лет.